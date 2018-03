O governo garante estar a tomar medidas para que não se repita em 2018 a tragédia dos incêndios de junho e outubro passados. “Estamos a fazer tudo para que este ano seja diferente”, declarou ontem o ministro Eduardo Cabrita num debate que serviu para anunciar o que está a ser feito, mas não para esclarecer o que correu mal em 2017.

Concentrado no futuro, o ministro da Administração Interna explicou que as medidas que o governo está a adotar seguem as recomendações da comissão técnica independente que analisou os incêndios de outubro. “A comissão técnica independente é aqui uma referência para o governo, que assume o compromisso de realização da linha essencial das medidas propostas”, afirmou Eduardo Cabrita, que anunciou o que já está a ser feito.

Meios reforçados No que toca a meios de combate, Cabrita diz que estão a ser a ser criadas “oito dezenas de equipas profissionais de bombeiros” e que serão adquiridas por ajuste direto 240 viaturas ligeiras e pesadas, das quais 40 vão para o Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) e para o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR, 80 destinam-se aos corpos de bombeiros e 20 à Força Especial de Bombeiros (FEB).

Mas não foi só Eduardo Cabrita que quis deixar a garantia de que o governo está a trabalhar para que a tragédia do ano passado não se repita. Capoulas Santos apontou a contratação de 500 sapadores, o reequipamento de 40 equipas e as novas equipas de sapadores das comunidades intermunicipais, além dos 26 parques de receção e armazenamento de madeira queimada, para mostrar trabalho no que toca à prevenção dos incêndios florestais.

