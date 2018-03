Manuel Neuer, reconhecido unanimemente como um dos melhores guarda-redes do futebol mundial - apesar de ter apenas quatro jogos realizados esta época, devido a lesão -, recebeu a visita surpresa das autoridades para o controlo anti-doping, por suspeitas de estar a fazer autotransfusões de sangue. A notícia foi divulgada esta quarta-feira pelo jornal "Bild", obrigando o guardião a explicar o que se passou à televisão do Bayern Munique.

"Não é autotransfusão, mas sim um tratamento com células-mãe, que envolve células retiradas da anca e inseridas no osso, com o objetivo de fortalecê-lo, pois quando se parte um osso três vezes ele fica gasto e enfraquecido e eu precisava disso na altura. O que sucedeu foi que houve pessoas de fora que se intrometeram e na noite em que isso foi reportado, a comissão anti-doping apareceu em minha casa. É assim que as coisas funcionam na Alemanha: uma informação como esta circula por aí, alguém telefona para o quartel-general em Bona e os controladores aparecem. Fiquei surpreendido porque, normalmente, não se fazem controlos anti-doping naquele período", relata.

Neuer voltou a pisar os relvados há poucas semanas, estando a iniciar agora o período final na recuperação de uma lesão no pé esquerdo sofrida em setembro. O objetivo é atuar nos últimos dois meses da época para estar a 100 por cento na altura da convocatória para o Mundial.