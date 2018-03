A Proteção Civil explicou que o encerramento das instalações onde estavam a ser reparados três helicópteros kamov se deveu ao facto de a empresa Heliavionics (subcontratada da Everjets) ter manipulado material “sem ter sido efetuada a identificação do referido material, nem ter sido solicitada a necessária autorização”.

“O encerramento do hangar foi a única medida que, no imediato e face à omissão de qualquer atuação e/ou esclarecimento por parte dos técnicos da Everjets presentes no local, permitiu acautelar os bens da ANPC e o interesse público subjacente”, lê-se no comunicado da Proteção Civil.

A Everjets já tinha referido que esta situação “sempre foi normal” no passado.

A Everjets refere ainda que o prazo para as reparações fica comprometido. A empresa diz que fica “impossibilitada de cumprir os objetivos e garantir a prontidão das aeronaves”.