O Novo Banco registou prejuízos de 1400 milhões de euros em 2017. Os prejuízos históricos obrigam a um novo plano de rescisões. Até ao final de junho deverão sair 440 trabalhadores.

O produto bancário foi de 890,9 milhões de euros, o que representa uma queda de 8,9% face a 2016.

O banco registou uma redução de 7,1% dos custos operativos "em reflexo de continuadas políticas de racionalização e otimização de custos". A instituição financeira fechou o ano com menos 64 agências (num total de 473 balcões) e menos 608 trabalhadores, permanecendo ainda 5488 colaboradores.

No ano passado o banco assistiu ainda a um aumento de capital no valor de mil milhões por entrada do acionista Lone Star.

O produto bancário comercial fixou-se nos 719,4 milhões de euros, influenciado pela redução do resultado financeiro (menos 23,3%) que "absorveu a melhoria nas comissões" ao registar um aumento de mais de 17%.

As imparidades reforçadas do Novo Banco são de 2059 milhões de euros, das quais 1229 milhões para o crédito, 398 milhões para operações em descontinuação e 134,3 milhões de provisões para reestruturação.

No dia em que o Novo Banco apresentou prejuízos recorde anunciou um novo plano de rescisões por mútuo acordo e que deverá abranger 400 trabalhadores. A instituição financeira está a oferecer até três meses de salário por cada ano de trabalho, dependendo dos anos de casa de cada funcionário.