Alinhados, mas mais pequenos. Hoje de manhã, na audição da secretária de Estado dos Assuntos Europeus sobre a não expulsão de diplomatas russos em Portugal, foi assim que o governo justificou a sua opção.

A secretária de Estado Ana Paula Zacarias admitiu que Estados-membros da União Europeia que expulsaram russos esta semana, como Itália, Espanha, França ou a Alemanha, são países com os quais Portugal "partilha normalmente identificação neste tipo de medidas", mas cujas embaixadas têm "o triplo ou o quádruplo do tamanho" da embaixada portuguesa em Moscovo.

Ou seja, para Zacarias, a resposta russa a Espanha ou à França teria menos consequências que uma resposta russa a uma embaixada com menos diplomatas como a portuguesa. "É um aspeto pragmático", salientou a governante do PS, socorrendo-se também do apoio de Marcelo Rebelo de Sousa ao facto de o ministério dos Negócios Estrangeiros ter mandado chamar o embaixador português em Moscovo.