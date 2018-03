Lewis Cook teve esta terça-feira uma noite que irá recordar para sempre. Aos 21 anos, o médio do Bournemouth estreou-se na principal seleção inglesa, sendo lançado por Gareth Southgate aos 71 minutos do particular com a Itália (1-1). Mas há mais além disso: é que, com esta primeira internacionalização, fez do avô... 19,5 mil euros mais rico.

Tudo porque, há oito anos, Trevor Burlingham apostou 500 libras (cerca de 570 euros) em como o neto viria a jogar pela principal equipa de Inglaterra antes dos 26 anos. Na altura, Cook era um pré-adolescente e representava os escalões de formação do Leeds United.

As hipóteses de vitória (odd) eram de 33 para um (33/1). Parecia bastante improvável, mas a verdade é que a fé deste senhor acabou por ser recompensada: 17 mil libras (cerca de 19,5 mil euros) foi o valor ganho por este avô, que assim teve dois belos motivos para festejar.