O Coliseu do Porto vai passar a chamar-se Coliseu Porto Ageas, nome que resulta da parceria do espaço com o Grupo Ageas Portugal.

O Grupo Ageas explica que a parceria se deve à aposta da seguradora na cultura e nas artes “como eixo estratégico de posicionamento de marca, aliando objetivos de notoriedade, a um forte contributo para o desenvolvimento da sociedade, especificamente neste campo”.

O novo nome do espaço de espetáculos do Porto foi apresentado esta quarta-feira numa conferência de imprensa onde esteve, inclusivamente, Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto.