As bactérias potencialmente patogénicas, como por exemplo a legionela, podem ser encontradas nos brinquedos de banho que as crianças usam, de acordo com um estudo do Instituto Federal Suíço de Ciência e Tecnologia Aquática, da Universidade ETH de Zurique e da Universidade do Illinois, nos Estados Unidos da América.

A coordenadora do estudo explicou que encontraram “grandes diferenças entre vários brinquedos”, sendo que uma das razões é o tipo de material utilizado porque pode “libertar carbono” que serve como um alimento para as bactérias.

O estudo, que foi publicado no Biofilms and Microbiomes, indica que foram detetadas 75 milhões de células por centímetro quadrado, incluindo bactérias e fungos.

Se a qualidade dos plásticos estiver danificada, os brinquedos ficam mais propensos a desenvolver bactérias. No banho, os elementos provenientes do suor e da urina acumulam-se dentro dos brinquedos, fazendo com que a água se torne tóxica e provoque infeções.