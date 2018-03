O líder parlamentar do do PCP não poupa nas palavras para classificar a decisão tomada por PS e PSD, com o "empenho ativo do presidente em exercício Jorge Lacão", para alterar a agenda do plenário de hoje.

João Oliveira fala em "captura" e "subversão" do regimento da Assembleia da República e ataca duramente o PS.

"É uma decisão que só se pode compreender por peso na consciência de PS e PSD", critica João Oliveira, no final da Conferência de Líderes que decidiu retirar da agenda o debate das propostas sobre incêndios de PCP, CDS e PAN.

"Insistiremos na discussão das iniciativas legislativas", garante o comunista, que diz não haver "motivo nenhum invocado" para esta mudança na agenda que fará com que o debate se cinja às conclusões do relatório sobre os incêndios de outubro ao contrário do que tinha sido acordado e chegou a constar na agenda do Parlamento.

O PCP vai "recorrer da decisão em plenário" para tentar forçar a discussão das suas propostas ainda hoje.