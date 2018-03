No domingo a estátua de David Bowie, em homenagem ao cantor, foi inaugurada em Buckinghamshire, na Inglaterra. Dois dias depois foi alvo de vandalismo.

Na estátua escreveram frases como ‘alimentem os sem-abrigo’ e ‘descansa em paz David Bowie’.

Segundo o The Independent, a homenagem foi revelada por Steve Hogarth, vocalista da banda Marillion, que referiu que “é com o coração pesado e desespero" que ouve "dizer que em 48 horas alguém desfigurou a deslumbrante estátua de David Bowie”.

A estátua foi paga com dinheiro angariado através de uma campanha realizada por David Stopps. “É uma obra de arte pública e vamos continuar a cuidar dela diariamente”, referiu à BBC.

O cantor morreu a 10 de janeiro de 2016.

Some Dickheads about. Bowie statue vandalised within 48 hours of unveiling pic.twitter.com/u4gBpwSo0M