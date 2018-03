É sabido que um dos meios prediletos de Donald Trump para comunicar é o Twitter. Igualmente conhecida é a tendência do presidente para dar alguns erros ortográficos. E os seus seguidores não lhes ficam indiferentes: quando Trump dá um erro, é certo que as visitas no site dictionary.com aumentam.

A tendência já foi observada pelo site por várias vezes e foi assinalada num relatório. Segundo a CNN, que conta a história, os leitores recorrem ao site para pesquisar a palavra tal como foi escrita por Trump.

Entre os exemplos avançados pelo site, está o famoso tweet "I am honered to serve you, the great American People, as your 45th President of the United States", que levou os americanos em força ao site para pesquisar a palavra "honered" (inglês para "honrado").

O correcto, claro, seria "honored", e as pesquisas da palavra aumentaram 3,850% em relação à semana anterior.