O surto de sarampo fez o primeiro contágio em Lisboa: um homem de 39 anos, internado em Santa Maria.

O homem esteve no Porto em trabalho, mas a hipótese de o caso ter ligação epidemológica ao surto que começou no norte do país ainda está em estudo.

O paciente foi vacinado e está num quarto isolado. As autoridades estão a reconstituir o percurso que terá feito, para que todas as pessoas com quem esteve em contacto sejam alertadas.

O surto de sarampo em Portugal conta agora com 71 casos e está, segundo a Direção-Geral de Saúde, a estabilizar.

Por confirmar estão ainda 34 casos suspeitos.