Um grupo de cientistas norte-americanos descobriu um novo órgão no corpo humano. A descoberta foi publicada na revista Scientific Reports e os cientistas acreditam que esta descoberta pode ser importante para estudar as metástases do cancro, isto é, ajudar a compreender como é que a doença se espalha no corpo humano.

Este novo órgão é um “espaço intersticial cheio de fluído”. Segundo os investigadores, este é um órgão que reveste o tubo digestivo, pulmões e o sistema urinário, envolvendo músculos e vasos sanguíneos.

Os cientistas explicaram que este órgão não tinha sido descoberto porque quando os tecidos são colocados nas lâminas para serem observados ao microscópio destroem-se, no entanto, como as novas técnicas de observação através de imagem os cientistas conseguiram descobrir o órgão.

Há cerca de três anos o grupo utilizou um novo endoscópio para procurar mestástases de cancro no canal biliar, acabando por descobrir novas cavidades que não estavam identificadas, levando-os a investigar.

Para que esta descoberta ganhe o estatuto de novo órgão é preciso que haja consenso científico pelo que é necessário que outros grupos de cientistas analisem e confirmem esta descoberta.