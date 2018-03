A descentralização em três atos

Uma semana depois da Cimeira das Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto houve avanços e recuos em matéria de descentralização e alinhamento das prioridades entre poder central e local

O bom. Imagine uma autoestrada em que os limites de velocidade não são impostos pelo código, mas pela proximidade ao carro do lado, da frente ou de trás – que nas cada vez mais longas horas de ponta é muito menor do que o aconselhável. Se o leitor deste texto é utilizador da A5, estará familiarizado com este retrato da via- -sacra rodoviária entre Lisboa e Cascais. Percorrer os 25 km mais movimentados do país tornou-se uma tortura para dezenas de milhares de famílias. A A5 é a autoestrada mais congestionada do país e a sua saturação tem pesadíssimos custos associados. Impacta tanto na qualidade de vida dos cidadãos como na degradação do ambiente ou no atrofio da expansão económica de um dos principais eixos metropolitanos do país: Cascais-Oeiras-Lisboa. Há muito tempo que venho chamando a atenção para o facto de a renegociação da concessão com a Brisa dar aos decisores políticos uma oportunidade de consertar o que está errado na mobilidade metropolitana. Ontem foi notícia a intenção do governo de colocar em cima da mesa das negociações com a Brisa o alargamento da A5, com uma via exclusivamente dedicada a transporte público.

Entre o despacho publicado em Diário da República e a circulação de transporte público em espaço dedicado na A5 há um grande fosso que é preciso preencher. Como dizem os anglófonos, não percamos o momentum. É tempo de pôr o pé no acelerador para que, num futuro não muito distante, algumas das soluções que estão a ser estudadas por Cascais e Lisboa estejam a funcionar – nomeadamente, a proposta de BRT, transporte em autocarro articulado rápido, económico e sustentável. (Note que apenas uma composição BRT tira da estrada mais de 150 carros/dia.)

Não pode deixar de ser visto como um sinal muito positivo a convergência da agenda do governo com as prioridades da Área Metropolitana de Lisboa. Na criação de uma faixa bus na A5, mas também no apoio a propostas das câmaras de Lisboa e Cascais como o passe único para a AML a preços muito mais reduzidos.

A mobilidade não é só uma matéria central em todos os dossiês de descentralização. É no desenvolvimento de uma mobilidade suave, sustentável, integrada e acessível aos cidadãos que encontramos os vetores mais críticos para o futuro das cidades dos maiores e mais importantes aglomerados económicos, turísticos e demográficos do país.

O razoável. A cimeira das áreas metropolitanas não foi nem mais nem menos do que aquilo que se esperava. Houve proclamações de (boas) intenções do governo, houve (boas) ideias dos autarcas e um apelo (forte) à ação por parte do Presidente da República. Mas o resultado final é menos do que a soma destas partes. Encontrou-se uma base a partir da qual se pode construir aquela que, na perspetiva correta do primeiro-ministro, é uma parte essencial da “reforma do Estado”. Este ainda não foi o tempo de avançar com medidas audazes e concretas em setores como a educação ou a saúde.

Uma coisa é certa: em matéria de descentralização estamos num ponto de não retorno. Daqui, só podemos caminhar no sentido do aprofundamento da descentralização. Recuos não são admissíveis sob pena de a descentralização ficar para a História como promessa eternamente adiada. António Costa fez da descentralização o “grande objetivo” da legislatura. O país e as autarquias não suportariam um insucesso nesta matéria.

O mau. Abrindo um novo capítulo nas relações do Estado central com o Estado local em matéria de descentralização, o governo acordou com a Câmara de Cascais a passagem do Forte de Santo António para a gestão municipal. Há anos que o forte sofria com a incúria do Estado. Finalmente foi possível passar o forte a quem tem capacidade para tratar dele. Em sensivelmente uma semana, os serviços da Câmara de Cascais já limparam dezenas de azulejos, pintaram paredes e tiraram do património histórico mais de 100 toneladas de entulho.

Qualquer que seja o ponto de vista, esta é uma excelente notícia para o país e para as pessoas. Preserva-se o património nacional e vai poder abrir-se o forte às pessoas.

Há quem, todavia, e certamente imbuído de visões centralistas e tiques financeiristas, pense que o património está melhor entregue ao abandono da burocracia do que aos cuidados das autarquias. Numa audição lamentável no parlamento, o secretário de Estado assimilou o discurso da oposição local. Acusou a câmara de dívidas que não existem (se formos para acertos de contas, é certo que é o Estado que deve, e não é pouco, à câmara) e ameaçou com a “imposição de modelos” de gestão de património. Por este caminho, a descentralização não vai bem.

Conheço as ideias e as intenções do primeiro-ministro. Já negociámos juntos no passado dentro do mesmo âmbito. E felizmente acredito que, em matéria de descentralização, os técnicos não vencerão os políticos, como não venceram no passado.

Escreve à quarta-feira