André Horta vai mesmo transferir-se para os Estados Unidos no fim da temporada. Foi o próprio médio de 21 anos a revelar a transferência, via redes sociais, pouco depois de ter faturado na vitória da seleção nacional de sub-21 na Suíça (2-4), no apuramento para o Europeu da categoria.

O clube que irá pagar cerca de 5,8 milhões de euros por André Horta é o Los Angeles FC, equipa que se estreou este ano na MLS, principal competição de futebol dos Estados Unidos, e onde alinha outro português: João Moutinho, defesa de 20 anos formado no Sporting. O internacional mexicano Carlos Vela é a grande estrela da companhia, orientada por Bob Bradley, um dos técnicos mais conceituados daquele país.

Em declarações aos órgãos de comunicação norte-americanos, o antigo selecionador dos Estados Unidos teceu rasgados elogios ao médio português. "É um jogador dotado tecnicamente e tem uma enome versatilidade. É jovem, dinâmico e acreditamos que, com a experiência dele em Portugal, vai tornar-se num jogador de topo", realçou. John Torrington, diretor-geral do clube, também não tem dúvidas de ter feito a escolha certa: "É raro, se não sem precedentes, um jogador com a sua idade e pedigree vir para a MLS. Sabemos que ele vai deixar orgulhosos a nossa cidade e os nossos adeptos."