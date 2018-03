O país que o politicamente correto português ignora. Sabe qual é?

Um exemplo cabal do sucesso da liberdade face à tirania, do individualismo equilibrado face à socialização do sofrimento, da inovação face à destruição é a Lituânia

1. Os países do Báltico sempre foram ignorados pelos média portugueses, especialmente desde que ingressaram no espaço da União Europeia. A razão deverá passar pela ostracização a que estes países foram votados desde o colapso da União Soviética: diversos jornalistas (mais do que seria razoável supor) ainda choram o fracasso da sua ideologia comunista, que apenas logrou difundir o terror e a violência em detrimento do paraíso e “terreno de salvação para a humanidade” que tanto prometiam. Como estes jornalistas (uns até são cogitados para ocupar cargos de relevo em direções de jornais diários convertidos em semanários à força) ainda perfilham a ideologia do horror e da barbárie, resistem em reconhecer o êxito de nações que com trabalho árduo, criatividade e sentido de pragmatismo traçaram um novo rumo para o seu destino coletivo após se libertarem do domínio comunista. Os povos bálticos sofreram na pele (infelizmente!) as agruras e a miséria moral, espiritual e económica que caracterizam a ideologia comunista: eles sabem bem que o comunismo é o Dr. Franken-stein das ideologias políticas - uma doutrina monstruosa, a “besta das ideias políticas”, protagonizada, no entanto, por “rostos humanos”. A derrota do comunista é sempre a vitória da humanidade. Pobres, pois, são aqueles países em que partidos comunistas ainda ocupam lugares no parlamento nacional…

Pois bem, um exemplo cabal do sucesso da liberdade face à tirania, do individualismo equilibrado face à socialização do sofrimento, da inovação face à destruição é a Lituânia - nação que, não obstante as muitas diferenças, apresenta traços de curiosa semelhança com a nação portuguesa: ambos somos resilientes, lutando historicamente pelo privilégio que é sermos senhores do nosso próprio destino, sem ditames externos ou subordinações de conveniência; ambos mostrámos que podemos triunfar e afirmarmo-nos na ordem geopolítica internacional, apesar das adversidades decorrentes da geografia. É esse mister de converter problemas em soluções, de fazer das derrotas fatais vitórias monumentais que deve constituir a motivação para o aprofundamento da relação bilateral entre Portugal e a Lituânia.

2. A este propósito, conhecemos, aquando da sua primeira deslocação a Lisboa, o novo embaixador da Lituânia para o nosso país - Renatas Norkus de seu nome. Embora aqui não residente (acumula funções de representação do seu país no Reino Unido, em Omã e na Etiópia), o embaixador Renatas Norkus já mostra ter um conhecimento profundo da história do nosso país, das circunstâncias muito específicas que moldam a política externa nacional e das potencialidades económicas portuguesas. Com a habilidade discursiva própria de quem há décadas serve o seu país em representações externas (seja em países aliados, seja em organizações internacionais de enorme relevo como a Organização de Segurança e Cooperação Europeia - OSCE), o embaixador dignou-se a trocar connosco umas tão breves quanto profícuas impressões sobre o futuro das relações entre a Lituânia e Portugal e a viabilidade do projeto político europeu. E, mesmo perante as nossas indagações de tom reconhecidamente provocatório, o nosso interlocutor não se deixou desconcertar - perorou sobre todas as matérias, mesmo as mais sensíveis politicamente, sempre com uma sapiência fleumática. Uma convicção à prova de bala.

3. No que concerne às relações entre Portugal e a Lituânia, o embaixador Renatas Norkus afirmou que a sua vitalidade nunca esteve tão forte: na defesa, Portugal e Lituânia cooperam no quadro da NATO, encontrando-se forças militares portuguesas em missão neste país do Báltico - não por acaso, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa e o ministro da Defesa aí se deslocaram no passado verão (e o ministro dos Negócios Estrangeiros lituano visitou Portugal há escassas semanas). Na economia, Lituânia e Portugal (o melhor é dizer: empresas lituanas e empresas portuguesas, destacando o papel único da iniciativa privada) já têm projetos comuns na área (crucial) da energia, esperando-se um crescimento do investimento lituano no nosso país nos tempos mais próximos (e espera-se que o inverso também se concretize). Atenção, empresários portugueses: a Lituânia integra a troika de países cujas exportações mais cresceram no último ano; a Lituânia cresceu demograficamente, tendo uma sociedade, segundo os parâmetros europeus da atualidade, jovem; a Lituânia oferece condições para o desenvolvimento de startups, de empresas no domínio das novas tecnologias da informação muito apelativas. Acrescente-se ainda, numa área que nos é particularmente cara, que Portugal é um dos países de eleição para os jovens lituanos estudarem no âmbito de programas de mobilidade universitários como o Erasmus.

4. Passando para questões de política externa, afigurava-se inevitável falar do político do momento: o presidente Donald Trump, o líder político mais badalado e cativante dos nossos tempos. E, aqui, o embaixador Renatas Norkus não comunga da histeria anti-Trump que varreu a Europa: nas suas palavras, o primeiro ano da administração Trump até foi mais positivo para as relações transatlânticas do que havia sido a administração Obama (não obstante os feitos do presidente anterior). Até porque os elementos que compõem a administração Trump são pessoas deveras experientes, tecnicamente exemplares e com vastos conhecimentos de defesa e de política externa - destaque merece ser feito ao general Jim Mattis (também conhecido por “Mad Dog” Mattis) e ao general John Kelly. A cooperação entre a Europa e os EUA nunca foi tão forte - os EUA reforçaram a presença de valências de segurança em território do Velho Continente e, por outro lado, os europeus, pela primeira vez, estão a mostrar determinação em cumprir a obrigação de financiar as despesas militares em percentagem equivalente a 2% do respetivo PIB, conforme obriga a “Constituição” da NATO.

5. A Lituânia é um dos países que já cumprem tal rácio - o que não passou despercebido ao presidente Donald Trump. Em abril do ano transato, o presidente dos EUA enviou uma carta à presidente da Lituânia, mostrando a sua resolução em “estreitar os laços de amizade e cooperação” com aquele país báltico e congratulando-a ainda pelos sucessos alcançados pelo país. Quanto a Israel, a Lituânia não se opõe, como posição de princípio, à transferência da embaixada dos EUA para Jerusalém - no entanto, adere à posição da União Europeia de que tal deverá ser feito no quadro de um multilateralismo concertado. Até porque em Israel vive uma larguíssima comunidade lituana…E a Rússia? A solução é inequívoca: cooperação sem subserviência; tacitamente aliados, estrategicamente separados. Nas palavras do próprio ministro dos Negócios Estrangeiros lituano, há “Kremlinofobia”, não há “Russiofobia” - prudência, essa, que se deverá verificar no caso do divórcio do Reino Unido da UE: a separação da União Europeia enquanto organização institucional não poderá significar separação do espaço geográfico e económico da Europa.

6. Uma derradeira nota se impõe: muito se discorre sobre a imperiosa afirmação das mulheres na política. Que faltam mulheres a liderar países. E que Angela Merkel é uma exceção e uma heroína nesta Europa “machista”. Pois bem, na Lituânia manda uma senhora - a presidente Dalia Grybauskaite - que parece não saber perder eleições. Na Lituânia há mesmo quem a apelide de “Senhora Invencível”… No atual contexto, Dalia parece ser a voz política mais sensata e prudente da Europa. Mas as Ritas Ferro Rodrigues desta vida parecem ignorá-la… Porque será? Enfim, a Lituânia é um país amigo e de futuro. Que Portugal saiba contar a seu lado com um país de tamanho futuro para a construção do seu futuro. O embaixador Renatas Norkus confidencia-nos que adora tocar música, mas não está aqui para no-la dar: antes, já trabalha para criar novas oportunidades para lituanos e portugueses. Que seja muito bem-sucedido, senhor embaixador!