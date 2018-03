Um comboio proveniente da Coreia do Norte chegou a Pequim no passado domingo e, desde então, a imprensa internacional tem questionado a sua presença em território chinês.

Chegou a ser noticiado que no comboio seguia o líder norte-coreano Kim Jong-Un, mas essa informação não foi confirmada pelas autoridades dos dois países.

A imprensa internacional especula que a presença do comboio norte-coreano em território chinês tenha a ver com as cimeiras agendadas para o próximo mês com EUA e Coreia do Sul, em que a China pode assumir um papel de mediação.