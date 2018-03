A associação pede mesmo que, “caso tenha recebido um aviso de que lhe será cobrado um euro pelo envio da fatura”, o cliente contacte os serviços da associação.

Depois da Meo anunciar a cobrança, a ANACOM também fez saber que “os clientes têm o direito a receber faturas dos serviços que lhes são prestados”. Sem custo. Como também a Nos e a Nowo prevêem esta medida, a ANACOM evidencia que “a emissão e a entrega do original da fatura ao cliente são obrigações do prestador de serviço e, tratando-se de uma obrigação de natureza fiscal, a Anacom não considera legítimo que os operadores repercutam sobre os seus clientes os encargos que têm para cumprir aquela obrigação”.

A ANACOM entende ainda que cobrar pelo envio em papel “se afigura particularmente gravoso para as camadas da população mais vulneráveis, nomeadamente as pessoas idosas, os consumidores de menores rendimentos e cidadãos com baixos índices de escolaridade e literacia digital”.

Em comunicado, o regulador explica ainda que "as preocupações nesta matéria são também partilhadas pela Direção-Geral dos Consumidores, pela DECO e pela União Geral de Consumidores, que fizeram chegar à ANACOM as posições sobre esta situação". E é por isto que a "ANACOM está a acompanhar com atenção os desenvolvimentos deste assunto e não deixará de exercer todas as suas competências legais".