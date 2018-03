As férias da Páscoa vão ficar marcadas pelo mau tempo.

Há previsões de ocorrência de chuva, muito vento e queda de neve. Além disso, as temperaturas vão voltar a baixar significativamente, algo que, para esta época do ano, já não é normal, indicou à Lusa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo o IPMA, “para amanhã [quarta-feira] está previsto um agravamento do estado do tempo. Vamos ter a aproximação e passagem de um sistema frontal de pouca atividade, mas que vai dar muita nebulosidade e períodos de chuva fraca no Minho, estendendo-se gradualmente às regiões do sistema montanhoso Montejunto/Estrela e que serão de neve nos pontos mais altos da Serra”.

Na quarta-feira prevê-se que as temperaturas diminuam na ordem dos 2 a 5/6 graus Celsius. “Depois nos restantes dias [até domingo] vamos ter uma alternância de massas de ar polar e massas de ar tropical, com períodos de chuva ou aguaceiros. Nos dias 29 e 30 [quinta e sexta-feira], vamos ter queda de neve em quotas abaixo dos 1.000 metros. Este cenário vai prolongar-se pelo menos até domingo de Páscoa”, esclareceu o Instituto.