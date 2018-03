Ao início da tarde desta terça-feira, uma cisterna de azoto líquido tombou de um veículo, no centro do Porto, junto à estação de Metro da Trindade, e obrigou ao corte do trânsito.

Por se tratar de uma substância perigosa, os bombeiros Sapadores do Porto criaram um perímetro de segurança e cortaram o trânsito na Rua Alferes Malheiro.

De acordo com fonte dos bombeiros Sapadores, espera-se “uma viatura para voltar a colocar a cisterna no veículo”.

No local estão vários elementos da corporação apoiados por várias viaturas.