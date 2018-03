De acordo com o comunicado do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), as conversações com a companhia de baixo custo foram “infrutíferas” porque a Ryanair “não aceita aplicar a Lei Portuguesa”.

“Onde está o Estado português que permite que os seus sejam desrespeitados no seu próprio país? Onde anda o Governo que se diminui ao ponto de sustentar uma empresa que ignora as leis portuguesas?”

Ao i, fonte próxima do processo diz que os tripulantes estão expectantes. “A situação para já é de grave marcada, vamos ver”.

Ryanair desmente trabalhadores

Em dezembro do ano passado, os trabalhadores falavam de falta de condições laborais, mas a companhia garantia que chegava a ter uma lista de espera de mais de 2500 pilotos e 3 mil tripulantes.

A Ryanair passou, nesta altura, ao ataque e decidiu tomar uma posição em relação ao que tinha vinda a ser dito por vários trabalhadores da companhia. Depois de muitos garantirem que os preços baixos escondem más condições de trabalho, a transportadora esclarece que “não existem más condições de trabalho na Ryanair”.

Ao i, fonte oficial explicava que “os pilotos podem auferir até 80 mil euros por ano por voar, em média, 18 horas por semana, operando um horário de cinco dias a trabalhar/quatro dias de descanso, gozando de segurança de trabalho ímpar”, enquanto, de acordo com a empresa, os tripulantes “podem ganhar até 40 mil euros por ano e gozar de ótimas condições de trabalho. É por este motivo que temos uma lista de espera de mais de 2500 pilotos e 3 mil tripulantes de cabina qualificados com vontade de se juntarem à Ryanair, num momento em que outras companhias aéreas (como é o caso da Monarch, Air Berlin, Alitalia) estão a negociar rescisões de contratos e cortes salariais e nas pensões”.

No entanto, esta não era a versão de alguns trabalhadores que denunciavam a pressão para que fossem feitas vendas a bordo e penalizaçoes para quem não conseguisse cumprir os objetivos. Falavam de consequências pesadas em termos financeiros, mas não só.