Aproxima-se o Dia das Mentiras

O maior mentiroso é o que se organiza melhor em sociedade, no que se chama agora inteligência social. Mentir é mais ardiloso, difícil e complexo do que dizer a verdade

Em 1564, Carlos ix, rei de França, decidiu adotar o calendário gregoriano. Até aí, o início do ano era comemorado na semana entre 25 de março e 1 de abril, coincidindo com o equinócio da primavera.

Com a adoção do novo calendário, o ano passou a iniciar-se a 1 de janeiro, o que constituiu uma verdadeira revolução. Muita gente, por ignorância ou conservadorismo, recusou-se a acreditar nesta alteração. Os adeptos do novo calendário passaram então a chamar aos “descrentes” os “Tolos de Abril” (nos países anglo-saxónicos, o dia 1 de abril é designado por April Fools’ Day), convidando-os para festas imaginárias a 1 de abril e pregando-lhes toda a espécie de partidas.

Há, contudo, outras histórias, todas elas pagãs, e que giram à volta do início do ano agrícola, dos dias de primavera e das colheitas, e das mentiras que a terra e o ciclo sazonal podem trazer.

O que é verdade é que a moda pegou e, gradualmente, acabou por se espalhar pela Europa e pelo mundo, nomeadamente com o auxílio da comunicação social, que não resiste a inventar notícias. A comunicação social e nós próprios, aliás... e sabe bem ver que os outros caem que nem patos... até eles próprios, que também se riem.

Viva, pois, o Dia das Mentiras!

Ainda a propósito de mentiras… Um estudo realizado há uns anos na Faculdade de Medicina da Pensilvânia, EUA (antes da era Trump, portanto tenderá a pecar por defeito…), utilizando a ressonância magnética funcional do cérebro, chegou à conclusão que as pessoas dizem, em média, 200 mentiras... ou, pelo menos, “inverdades” por dia, ou seja, mente-se uma vez em cada cinco minutos. A primeira questão poderá ser: “Quem é que ficou com as minhas outras 199 mentiras?” A segunda poderá ser: “E se nas minhas oito horas de sono digo mais de 60, será que as digo em voz alta?”

Todavia, os cientistas vão mais longe e relacionam o desenvolvimento cerebral com essa capacidade de enganar o próprio, constatando que o aperfeiçoamento cerebral, especialmente nas relações com os outros, está diretamente relacionado com a facilidade com que se mente. O maior mentiroso é o que se organiza melhor em sociedade, no que se chama agora inteligência social. Mentir é mais ardiloso, difícil e complexo do que dizer a verdade e, concluem os investigadores, a linguagem poderá também ser positivamente afetada por esta capacidade humana de mentir, tornando-se mais elaborada.

Os leitores já têm aqui muita coisa para pensar – e devo dizer que fico apreensivo quando penso que demorei mais de cinco minutos a escrever estas linhas: descubram a mentira, tipo “find Wally!”.

Apenas uma nota: quando os vossos filhos faltam à verdade, ou a omitem, se calhar estão a desenvolver-se em termos cerebrais, de linguagem e de relacionamento… Será que nós, pais, devemos reprimi-los? Será que lhe deveremos sempre falar em termos de verdade e obrigá-los a ser também verdadeiros? Por mim, sei a resposta para o meu caso pessoal... mas fica a provocação! Que dizer então do ditado “mais depressa se apanha um mentiroso que um coxo”? Talvez a verdade seja: “Mais depressa se apanha um campeão olímpico da maratona do que um mentiroso! Ou será esta uma mentira ao toque dos cinco minutos?

Bom, a verdade é que, com as fake news e o despudor de altos responsáveis, designadamente no campo da política ou da finança, mentir tornou-se um comportamento aceite, sem castigo, e uma forma fácil de subir na vida. Quem não se lembra do que disseram certas pessoas nas comissões parlamentares de inquérito? Ou (não apenas em Portugal) quando escreveram os seus curriculum vitae? Que dizer das promessas eleitorais que se sabem, de antemão, nunca virem a ser cumpridas, mas que continuam a ser feitas, sem que, depois, quem as disse pague algum preço por isso?

Que dizer das mentiras que se propagam nas redes sociais, inventadas por alguém para denegrir o outro ou apenas por diversão e gracinha, e que em menos de um fósforo se tornam, como se diz, virais, contagiando milhões e milhões de pessoas? Ou as notícias dos meios de comunicação social que são falsas, ou os títulos que são adulterados e “podados” de forma a serem muito escandalosos e venderem exemplares ou audiências – acredito que seja um método muito eficaz, mas os desmentidos, quando os há (e por vezes essas notícias lesam a credibilidade e a honra de pessoas), são remetidos para uma qualquer página anódina, porventura misturada com a necrologia ou os anúncios de tarólogos.

Poderá haver casos em que se justificará mentir: se um agente da Gestapo vos perguntasse se naquele sótão estava uma menina chamada Anne Frank, não seria quase obrigatório mentir? E se essa mentira parece ser totalmente justificável, qual o nível a partir do qual a mentira já é mesmo mentira? Devemos dizer a um doente internado que os seus órgãos não resistirão mais de dois dias? Ou referir a uma criança que o pai, ausente há semanas, ligou a saber dela, quando o pai não ligou e se está nas tintas para ela?

Afinal… o que é mentir? Qual a fronteira entre a mentira e a imaginação? Entre o faltar à verdade e o mentir? Entre o omitir certos factos e o contar a história à sua maneira? Será possível que a mentira até seja a melhor solução em certas situações? Mas não será verdade que há uma associação entre mentir e a aquisição ou demonstração de valores éticos de honestidade e desonestidade? De rigor e falta dele? De lealdade ou deslealdade? Será que quem mente uma vez mentirá para sempre? A falta de estudos científicos nesta área ainda nos traz mais dificuldades na análise desta questão.

Que no dia 1, dia em que é permitido faltar à verdade (com moderação), as vossas mentiras sejam inócuas, engraçadas e imaginativas, e um bom momento para pensar que mentir é eticamente errado porque, ao mentir, uma pessoa não está apenas a enganar os outros, está a banalizar um comportamento indesejável e a perder, dia após dia, mentira após mentira, a sua credibilidade.

Duas apostilas

1. Quanto à mudança da hora, que felizmente ocorreu há dois dias, a minha sensação é de libertação… só tenho pena que não regressemos aos idos anos em que a hora de verão se mantinha no inverno e no verão ainda se acrescentava mais uma hora à tarde… Voltarei um dia ao tema.

2. No dia 1 celebra-se também a Páscoa. Festa móvel marcada para “o primeiro domingo depois da lua cheia a seguir ao equinócio da primavera” (daí as enormes variações, e a expressão “Páscoa alta, chumbo na malta”, o que não é o caso este ano), é um misto de festividade religiosa (judaico-cristã), de elegia pagã (o coelho e o ovo, símbolos da fertilidade e da Terra, o chocolate como sinónimo dos prazeres terrenos e da transgressão). Crentes ou não, que tenham uns bons dias de descanso, tranquilos, apesar da chuva que se parece anunciar.

Pediatra

Escreve à terça-feira