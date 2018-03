O Grupo Crédito Agrícola obteve lucros de 150,2 milhões de euros no ano passado, o que representa um aumento de 158% face ao ano anterior, altura em que apresentou resultados acima dos 58,3 milhões de euros.

Só no negócio bancário, diz o Crédito Agrícola, os lucros foram de 147,6 milhões de euros, o dobro dos 72,1 milhões de euros do ano anterior. Já a margem financeira neste negócio subiu 5% para 289,7 milhões de euros e o produto bancário 12,2% para 532,7 milhões de euros.

"Foi o melhor ano de sempre, em termos de resultados, de crescimento", afirmou o presidente do Crédito Agrícola, Licínio Pina, em conferência de imprensa, na sede do grupo, em Lisboa.

O Grupo Crédito Agrícola está presente apenas em Portugal e tem 669 balcões. Além de se dedicar ao negócio bancário, tem empresas seguradoras.

Banco social já existe

"Se querem um banco da economia social, têm-no aqui". A garantia é do presidente do Crédito Agrícola, Licínio Pina, recusando a ideia de que fizesse sentido constituir um banco da economia social com o Crédito Agrícola.

"Ainda não sei o que é isso. Ainda não apareceu nenhuma licença bancária a dizer o que é o banco da economia", referiu.

De acordo com o responsável, o Crédito Agrícola ocupa esse lugar: "Somos o banco mais próximo das populações. Estamos sozinhos numa série de localidades. O banco da economia social é isto", acrescentando ainda que: "se há problemas noutros bancos, e com a capa de nome de banco social, o querem constituir, pois que o constituam, mas não contem connosco", afirmou.

Já em relação à possível entrada da Santa Casa e das misercórdios no Montepio, Licínio Pina disse apenas que "as misericórdias não têm vocação para ter participações financeiras em bancos". "Existem com objectivo muito claro, de apoio social".