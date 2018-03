Bruno de Carvalho nunca soube o que foi ser campeão. Felizmente, ao contrário, a imensa maioria do povo português sabe o que é ser campeão nacional de futebol, pelo menos nos últimos 15 anos. Tanto assim é que o próprio treinador do Sporting Clube de Portugal já foi no Sport Lisboa e Benfica campeão por três vezes.

Como é óbvio, a título de registo de interesses, sou do Benfica, pelo que nada me move contra Bruno de Carvalho; antes pelo contrário, a ele agradeço a constante motivação que fornece aos adversários, por um lado, e por outro a instabilidade que cria ao seu Sporting.

Sou dos que entendem que Jorge Jesus é um dos melhores treinadores de futebol do mundo, pelo seu saber e pela sua ambição, pelo que a questão que se coloca é: até quando Jorge Jesus aguentará perder títulos e campeonatos por causa do seu presidente?

Bruno de Carvalho nunca soube o que é ser campeão nem nunca saberá pela simples razão de “que aqueles que se dedicam demasiado às pequenas coisas tornam-se, normalmente, incapazes das grandes”.

O seu drama é poder ficar para a história como John May ou o dr. Reinhardt Schwimmer, ambos vítimas de Al Capone no famoso massacre de São Valentim. Contudo, Bruno de Carvalho tem ainda uma grande luta pela frente que é conseguir que o seu Sporting fique à frente do Sporting de Braga.

O Sporting não é um clube pequeno de todo, antes pelo contrário, há que reconhecer o seu mérito e a sua história que, não se comparando com Benfica ou Porto, também é grande. O real problema da instituição Sporting Clube de Portugal é a sua direção e o caminho que ela toma, porque quando uma grande instituição é gerida por pessoas menos capazes, e menos bem formadas, tende a diminuir-se.

Não será bom para o futebol português nem para a sua competitividade ver o Sporting a lutar pela permanência daqui a uns anos. O futebol é uma festa e um grande desporto, o respeito pelo próximo nunca fez mal a ninguém e há que praticar os bons costumes mesmo em competição.