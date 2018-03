A Constituição, a lei e a legitimidade da justiça

A realziação da justiça e, através da sua ação, a garantia do respeito de todos pela lei e os princípios constitucionais não podem validar-se apenas em função da vontade de uma qualquer maioria

Os anúncios de demissões forçadas e de renúncias, mais ou menos voluntárias, ao desempenho de funções de investigação judicializada em vários domínios da vida da administração dos EUA têm constituído notícia frequente e, para alguns, algo surpreendente.

Noutras áreas do globo, porém, inclusive em países da UE, têm acontecido, a este mesmo respeito, peripécias ainda mais graves.

Tais acontecimentos - e as circunstâncias em que eles se sucedem - revelam bem a importância da estabilidade dos organismos de investigação e a do estatuto de autonomia e independência dos seus membros e dirigentes.

Nunca como agora se tornou tão patente que os sistemas judiciais, para poderem funcionar com objetividade e no respeito pelo princípio de que todos os cidadãos são iguais perante a lei, necessitam que os organismos de investigação e os que têm o poder e a iniciativa para prosseguir a ação penal desfrutem de estatutos que assegurem graus de autonomia reforçada.

Só essa autonomia lhes permite atuar sem receio de beliscar os interesses de quem circunstancialmente governa, designadamente quando estes contendam com a lei ou mesmo com os princípios constitucionais fundadores de um Estado.

Ouvi recentemente em discussões a que assisti e em que participei o argumento poderoso de que quem tem a maioria deve poder dirigir o sentido e os objetivos das investigações e da ação da justiça, pois a tanto o voto popular autoriza.

O argumento do primado democrático terá certamente toda a sua legitimidade no que respeita à atividade governativa, mas mesmo aí, como sabemos, existem restrições que resultam dos limites constitucionais das opções que se querem tomar.

Na verdade, a democracia não é só a expressão da vontade da maioria, mas corresponde a uma forma de governo em que devem ser respeitados os limites constitucionais, que existem precisamente para defender os interesses das minorias e, dentre elas, a da maior minoria de todas: o simples ser humano.

A realização da justiça e, através da sua ação, a garantia do respeito de todos pela lei e os princípios constitucionais não podem, pois, validar-se em função da vontade de uma qualquer maioria, designadamente quando a ação desta contrarie aqueles pressupostos.

A justiça, seja ela determinada, numa primeira fase, por órgãos de iniciativa processual pública - como é o Ministério Público -, seja depois concretizada pela decisão dos tribunais, apenas se legitima através do reconhecimento do percurso intelectual que permitiu inicialmente demandar alguém, que se crê ter violado a lei e, depois, pelo raciocínio através do qual o juiz concluiu pela legalidade ou ilegalidade de uma dada ação.

A sua legitimidade reside, pois, no reconhecimento da conformação de todo o processo judicial e da decisão com a lei e com os princípios supramaioritários que dão corpo à Constituição.

Por isso é importante saber distinguir entre as políticas de combate ao crime que, por exemplo, compete às polícias executar de acordo com a vontade da maioria e a ação da justiça, que, em rigor, delas se distingue, pois esta não deve ser motivada a não ser pelos comandos da lei.

Uma política criminal que não seja desenhada por ato legislativo constitucionalmente adequado e válido não pode, pois, constituir-se como um instrumento que condicione a iniciativa processual e a decisão judicial.

Recordar estes princípios, até hoje aceites pelos partidos do arco constitucional, parece oportuno precisamente num momento em que se discute o estatuto do Ministério Público e da magistratura judicial.

Escreve à terça-feira