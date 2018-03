O descontentamento entre os funcionários do Serviços de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) levou o Sindicato dos Funcionários do SEF (Sinsef) a convocar uma greve e concentração para o dia de hoje em Lisboa.

"O SEF deprime-se e torna-se dia-a-dia cada vez mais ineficaz, as demoras agravam-se, as respostas não chegam, os utentes desesperam", alertou o Sinsef à agência Lusa. Além da degradação da instituição, também está em causa o reconhecimento das carreiras dos funcionários com funções não policiais, uma questão que se tem arrastado.

Cerca de 600 funcionários encontram-se no estatuto de carreira não policial, realizando funções nos serviços documentais, como a emissão de passaportes e vistos de residência. O SEF tem cerca de 1200 funcionários no total.