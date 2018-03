A Comissão Federal do Comércio dos EUA (FTC) anunciou, através de um comunicado, que abriu uma investigação ao Facebook, devido a toda a polémica em torno do uso indevido dos dados de 50 milhões de utilizadores por parte da empresa Cambridge Analytica.

“A FTC leva muito a sério os recentes relatos que levantam importantes preocupações sobre a gestão de privacidade do Facebook”, declarou o diretor interino do Gabinete de Proteção do Consumidor da FTC, Tom Pahl.

Recorde-se, na semana passada, a Cambridge Analytica foi acusada de ter obtido, de forma ilegal, os dados de utilizadores do Facebook para fins ainda por determinar.