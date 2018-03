“Hoje, o relatório da DGS já indica que não temos mais nenhum caso novo confirmado. Temos tido, nos últimos dias, um caso por dia, portanto estamos numa fase final do surto”, referiu Fernando Araújo, secretário de Estado Adjunto e da Saúde.

O secretário agradeceu a capacidade dos profissionais de saúde que “num curto espaço de tempo” conseguiram identificar os contactos e “promover a vacinação”.

“É preciso sublinhar o facto de o país ser um dos países europeus com maior taxa de vacinação. Na região Norte temos mais de 98% dos portugueses vacinados. Tivemos boas condições para conter este surto e limitar a sua disseminação”. Fernando Araújo salientou ainda que "todos os casos tiveram, felizmente, um prognóstico muito favorável. Mas também estamos sempre a apreender e, no caso dos profissionais de saúde, serviu para sensibilizar para a importância da vacinação e para nos prepararmos para novos surtos que possam ocorrer no futuro”.

Segundo o boletim da DGS, que foi divulgado esta segunda-feira, dos 70 casos de sarampo confirmados, 44 já estão curados. O documento sublinha ainda que desde domingo que não se registaram novos casos.