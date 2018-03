Seja como for, de acordo com os dados mais recentes, o aeroporto da capital tem capacidade anual para 22 milhões de passageiros. Mas, feitas as contas, em 2017 terá ultrapassado os 26 milhões.

De acordo com o Jornal de Negócios, na sequência destes números, já terá sido criada uma comissão para negociar com a ANA Aeroportos que, por sua vez, já terá comunicado ao governo a verificação dos fatores de capacidade. Já o estudo sobre o impacto ambiental está perto de ficar concluído, sendo possível a consulta pública já para o mês que vem.

O estudo ficará disponível por um prazo de 60 dias. A Agência Portuguesa do Ambiente fará então uma declaração e então será tomada uma decisão por parte do executivo.

Até o Cristo Rei se mostrou contra o novo aeroporto

Recorde-se que, apesar de os argumentos a favor do Montijo serem muitos, tudo serviu até hoje para dizer também o contrário. Aves, subida do nível do mar, igrejas e monumentos foram questões levantadas no decorrer do ano passado.

Quando se fala num novo aeroporto em Portugal tiram-se da arca estudos e muitos problemas. O Montijo não foge à regra. Ambientalistas, pilotos e câmaras protestaram e surgiram estudos para todos os gostos. Uma vez são as aves, outra é o Cristo Rei e até uma igreja no Montijo surgiu na rota dos aviões.

Há um ano, Pedro Marques, ministro do Planeamento e das Infraestruturas, adianto, na comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, que o facto de o aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, estar perto do limite da capacidade obrigou o governo a “tomar decisões rápidas relativas à expansão da capacidade”. No entanto, o que não faltaram foram posições contra. Foram levantadas questões ambientais, de favorecimento político-partidário, de falta de capacidade para juntar uso militar e uso comercial. Mas, a somar a tudo o que já vem sendo dito, surgiu ainda o facto de o Cristo Rei ser um obstáculo e até o nível do mar quis comprometer a solução Portela+Montijo.

Acima de tudo, Pedro Marques sublinhou que a solução Montijo+Portela é a opção financeiramente mais comportável: “O custo pode ser integralmente suportado através das receitas aeroportuárias, mantendo a competitividade destes aeroportos face aos principais aeroportos concorrentes.”

No entanto, a insistência do governo nas vantagens da solução encontrada continua a não afastar críticas e novas questões sobre a mesma.

Análise do nível do mar Uma delas tem a ver com o facto de a base aérea do Montijo ser vulnerável à subida do nível do mar. De acordo com a TSF, “a dúvida já não é se vai acontecer, mas quando e a que velocidade”.

A verdade é que, segundo os investigadores da Faculdade de Ciências, ainda que o Montijo não esteja entre as situações mais preocupantes, há uma parte da base aérea que é vulnerável a esta possível subida do mar.

Em resposta a esta questão, fonte do Ministério do Planeamento e Infraestruturas explicou que todas as avaliações feitas têm um horizonte temporal que não ultrapassa os 40 anos. A mesma fonte explica ainda que a possibilidade de subida do nível médio do mar será tratada no estudo ambiental.

Mas esta não foi a única questão levantada. Março de 2017 ficou ainda marcado por notícias que davam conta de que o Cristo Rei era considerado um obstáculo nas zonas de aproximação e descolagem.

O certo é que estas questões apenas se juntaram a muitas outras que criaram polémica desde muito cedo. Ambientalistas, pilotos, municípios do distrito de Setúbal e até engenheiros contestaram a ideia de um aeroporto complementar na Margem Sul.

Depois de muitos ambientalistas colocarem vários contras como a poluição do ar ou a conservação da natureza, foi a vez de os municípios da região de Setúbal contestarem a ideia de um aeroporto no Montijo.

Também os pilotos avisaram que a base no Montijo jamais poderá ser usada como alternativa nos voos de longo curso caso uma das pistas do aeroporto de Lisboa seja desativada. A esta posição da Associação dos Pilotos Portugueses de Linha Aérea (APPLA) juntou-se também o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC).

Além dos pilotos, o bastonário da Ordem dos Engenheiros também fez saber que os acessos ao novo aeroporto devem ser tidos em conta.