Depois de analisar 21 marcas de torradeiras, a DECO alertou para o facto de três marcas serem potencialmente perigosas, por aquecerem demasiado a superfície de metal exterior.

Os modelos indicados pela entidade são as torradeiras dos modelos Becken BT-2610 2E, BT-2611 1E e Electronia KT-3250.

“A zona frontal da Becken BT-2610 2E atingiu um aumento de temperatura de 57ºC. Repetimos o teste com outra amostra e recolhemos um valor ainda mais elevado: 63ºC. Já no caso da Becken BT-2611 1E, a primeira amostra atingiu um aumento de temperatura de 57ºC e a segunda de 59ºC. Seguindo a mesma metodologia para a Electronia KT-3250, medimos 54ºC no primeiro caso e 57ºC no segundo”, explicou a entidade.

A DECO explica ainda que os consumidores que tenham comprado um destes modelos há menos de dois anos podem fazer uso da garantia para serem reembolsados. No entanto, caso a loja se recuse a reembolsar o consumidor este tem o direito "de recorrer a um centro de arbitragem, Julgado de Paz ou mesmo tribunal”.