Em 2016, a TAP começou uma ponte aérea entre Lisboa e Porto. A ideia era que os preços pudessem competir com os do comboio. A proposta da companhia aérea passava por permitir viagens a 30 euros. Agora é a CP que anuncia 5 euros.

As viagens podem ser feitas entre 5 de abril e 31 de maio. O desconto ronda os 80% tanto para viagens de Alfa Pendular e Intercidades. “Os bilhetes podem ser comprados com uma antecedência mínima de dez dias e máxima de 60 dias, para viagens a efetuar no período entre 5 de abril e 31 de maio deste ano”, explica a CP, acrescentando que existem nove mil lugares disponíveis.

De acordo com a CP, “a promoção abrange todos os destinos Alfa Pendular e Intercidades, de que são exemplo, Lisboa - Porto desde 5 euros em Intercidades e 6,5 euros em Alfa Pendular; Lisboa - Covilhã desde 3,50 euros; Lisboa - Guarda e Lisboa - Faro desde 4,5 euros ou Lisboa - Braga e Lisboa - Guimarães desde 5,50 euros, entre outros”.

Recorde-se que no mês passado os trabalhadores convocaram uma paralisação. De acordo com o sindicato, “a greve teve como objetivo a negociação efetiva de um regulamento de carreiras que dignifique e valorize os trabalhadores da CP - Comboios de Portugal, EPE, com baixos salários, reduzindo de forma efetiva as desigualdades salariais existentes, em vez de as aumentar enormemente”