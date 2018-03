Os habitantes de vários países da Europa de leste foram surpreendidos nos últimos dias por um fenómeno único: a neve que pisavam estava cor de laranja. Porquê? Tem tudo a ver apenas com causas naturais.

De acordo com a imprensa internacional, este fenómeno ocorreu devido à junção da neve com areia e poeiras vindas do norte de África, após uma tempestade vinda do deserto do Sahara, que passou pela Grécia e chegou à Rússia.

A verdade é que não é a primeira vez que isto acontece: normalmente, ocorre uma vez a cada cinco anos. No entanto, de acordo com o Observatório de Atenas, a quantidade de matéria vinda de África atingiu níveis fora dos normais: nos últimos dez anos, esta foi a maior movimentação de areias vindas do norte daquele continente.

Os habitantes daquelas zonas não tiveram qualquer problema com a mudança de cor e continuaram a aproveitar a neve para se divertirem, como se pode ver por algumas publicações partilhadas na rede social Instagram (veja o vídeo e a fotogaleria).