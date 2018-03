Segundo os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o impacto da recapitalização da Caixa Geral de Depósitos levou a que o défice se situa-se nos 3%. No entanto, sem o banco, o défice seria de 0,9%, ou seja mais baixo da democracia portuguesa e, correspondendo às expectativas do governo.

“Este resultado inclui o impacto da operação de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD), no montante de 3.944 milhões de euros, que determinou um agravamento da necessidade de financiamento das AP em 2,0% do PIB”, refere o relatório do INE.

O governo, o FMI e a Comissão Europeia estimavam um défice próximo dos 1,1% enquanto o Conselho de Finanças Públicas e a Unidade Técnica de Apoio Orçamental previam um défice de 1%.