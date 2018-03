Os desacatos deste sábado no Prior Velho, alegadamente entre um grupo ligado aos motards Hell’s Angels e o novo grupo de motards de Mário Machado – que estará a ser reconhecido por um clube rival dos Hell’s Angels, os Bandidos –, fizeram soar os alarmes. Fonte oficial da PSP admitiu ao i preocupação com o aumento da crispação entre grupos.

Para já decorrem investigações ao incidente no restaurante no Prior Velho, a Brasa do Prior, para perceber exatamente quem esteve envolvido e quais as motivações. As investigações estão a cargo da Polícia Judiciária e, ontem, os indivíduos que ficaram feridos, alguns com gravidade, continuavam hospitalizados. A análise das viaturas envolvidas e das armas é uma das componentes do trabalho, mas à partida não foram usadas armas de fogo na agressão.

A preocupação das autoridades prende-se com o facto de os Hell’s Angels terem uma postura discreta em Portugal, o que não foi o padrão seguido no sábado num incidente que envolveu marretas, facas e barras de ferro e chegou a bloquear a circulação na Rua de Moçambique. Há uma década que não havia um incidente público tão notório atribuído aos Hell’s Angels. Em julho de 2008, o final da Concentração Internacional de Motos de Faro ficou marcado por uma agressão numa esplanada na Fuzeta, em Olhão, na altura também associada a este grupo.

