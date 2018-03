Rajoy quer fazer de Puigdemont um mártir

Não tenho grande simpatia pela personagem – irritam-me as figuras que se acham superiores e com arzinhos de ditadorzecos – e muito menos pela causa: a da independência catalã, embora pense que o mundo não acabará se isso acontecer. Mas todo o processo tem sido mal conduzido pelo Estado espanhol, que adotou desde o primeiro momento a força policial como principal trunfo.

Ora, quando tudo começou, no que aos tempos recentes diz respeito, a quase totalidade das sondagens davam uma vitória à continuação da Catalunha no reino de Espanha. Em vez de cavalgar essa onda positiva, o executivo de Rajoy – que congrega duas das piores qualidades para os independentistas, é contra a desagregação do país e é de direita, pecado quase capital num país democrata... – usou a força policial de uma forma completamente desproporcionada na farsa que foi o referendo pela independência. Obrigado a fugir do país, o ex-líder do governo catalão encontrou um refúgio na Bélgica, país que optou por não o extraditar.

Só que os serviços secretos espanhóis andavam em cima de Puigdemont e esperaram por uma saída deste a outro país europeu para o denunciarem às autoridades alemãs quando entrou em território germânico.

Com isso, o governo espanhol comprou outra guerra que ninguém sabe como acabará. Puigdemont, que nos últimos tempos fez disparates consideráveis, foi assim recuperado e tudo indica que se tornará um mártir. As ruas de Barcelona já estão cheias de gente que não quer prisioneiros políticos em pleno séc. XXI.

Nas últimas eleições locais, os independentistas ficaram em maioria, mas não ganharam as eleições. Seria, pois, de esperar que o governo central desse tempo ao tempo e esperasse que a líder dos Ciudadanos da Catalunha, Inés Arrimadas, conseguisse contribuir para uma solução pacífica e até pudesse preparar terreno para um verdadeiro referendo sobre a independência, dando mais trunfos àqueles que não querem deixar de pertencer a Espanha. Rajoy foi pelo lado mais perigoso e a história tem todos os ingredientes para acabar mal.