Faleceu este domingo Manuel Reis, o fundador do Frágil, no Bairro Alto e da discoteca Lux Frágil, em Santa Apolónia. A notícia foi avançada por João Soares, dizendo que a recebeu de Margarida Martins, a histórica porteira do Frágil, e atual presidente da Junta de Freguesia de Arroios,