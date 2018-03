Brittany Zamora, uma professora de 27 anos na escola Las Brisas, em Goodyear, Arizona (EUA), foi detida por suspeitas de abuso sexual de um aluno de 13 anos. Segundo o que a polícia apurou, a mulher, que se tinha casado recentemente, enviava mensagens explícitas ao estudante e terá mesmo mantido relações sexuais com o menor dentro da escola, tanto no espaço do recreio como dentro do estabelecimento de ensino.

O caso foi descoberto pela mãe da criança, que viu as mensagens no telemóvel do filho e fez queixa ao diretor da escola. As autoridades tomaram de imediato conta da investigação e concluíram que os abusos também decorreram fora da escola, embora não tenham adiantado em que locais.

A mulher, que se tinha casado há cerca de três meses, não cooperou no primeiro interrogatório policial, tendo ficado em silêncio. Vai aguardar julgamento em prisão preventiva.

Não é a primeira vez que ocorre uma situação semelhante nos EUA. O caso mais mediático foi o chamado “escândalo Letorneau”. Nos anos 90, a professora Mary Kay Letourneau foi detida por manter relações sexuais com um aluno 22 anos mais novo, Vili Fualaau. À data, Letorneau, casada e mãe de quatro filhos, tinha 33 anos quando se apaixonou pelo aluno de 12 anos e com quem veio a ter duas filhas.

Foi detida por violação em março de 1997, já grávida do estudante. Cumpriu seis meses de prisão e, no final desse ano, desrespeitou a ordem de restrição que a impedia de ver Vili, pelo que foi novamente presa e condenada a sete anos de prisão. As visitas continuaram na prisão e Mary Kay voltou a engravidar do aluno.

Foi libertada em 2004. No ano seguinte, casou com Vili, então com 22 anos, numa cerimónia transmitida na televisão. Anunciaram o divórcio no ano passado. Um passo que deram apenas por “questões burocráticas” devido a um potencial negócio [Mary-Kay continua registada na lista de criminosos sexuais], explicaram. ““Isto não é aquilo que vocês pensam. Está tudo bem entre nós. Claro que continuamos apaixonados. Um pedaço de papel não muda isso”, disse Vili.