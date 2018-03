De acordo com o Sistema de Emergência Médica espanhol (SEM), há até agora mais de 30 pessoas com ferimentos leves na sequência dos protestos nas ruas de Barcelona, onde milhares de pessoas se juntaram para se manifestarem contra a detenção do ex-presidente do Governo Regional da Catalunha Carles Puigdemont e a prisão de outros cinco políticos independentistas.

A polícia prendeu ainda três separatistas por distúrbios causados nas ruas Valencia e Barcelona Roger de Lluria, um dos pontos de tensão entre a Polícia catalã e os concentrados.

Puigdemont foi detido este domingo, na Alemanha, sendo que vai ser ouvido por um juiz na segunda-feira.