Nesta madrugada de domingo aterrou no aeroporto de Heathrow, em Londres, um Boeing 787-9 da transportadora aérea Qantas, abrindo um novo capítulo na história da aviação. Isto porque, pela primeira vez, uma companhia aérea começa a operar um voo direto regular entre a Austrália e o Reino Unido.

O avião tinha partido cerca de 17 horas antes de Perth, na Austrália e pousou em Londres sem ter feito nenhuma escala. No total este voo comercial percorreu 14,498 quilómetros.

The inaugural #QF9 has arrived in London. pic.twitter.com/yqRdv1V8Bt

— Qantas (@Qantas) 25 de março de 2018

Para a australiana Qantas, esta é uma rota que vai mudar a aviação comercial. "Muda o jogo", revelou Alan Joyce, presidente da Qantas, que recordou que os primeiros voos comerciais da Qantas entre Austrália e Reino Unido, na chamada 'rota canguru', chegavam a durar quatro dias e envolviam sete escalas.

Esta viagem é também resultado da aposta nos Boeing 787-9 Dreamliner, aviões mais eficazes no uso de combustível do que os Boeing 747.

QF10 has left London's Heathrow Airport on its way non-stop to Australia ✈️ pic.twitter.com/8tBZ78kSzc — Qantas (@Qantas) 25 de março de 2018

E o objetivo não fica por aqui: existe a intenção de ligar Londres a Sidney, no este do continente australiano. A famosa cidade fica a 4 horas e meia de viagem de Perth, situada da parte oeste da Austrália.