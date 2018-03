A Autoeuropa só vai retomar a sua produção no próximo dia 3 de abril devido à falta de motores a gasolina. De acordo com a administração da fábrica de Palmela, os fornecedores não estão a conseguir dar resposta às exigências da unidade face ao aumento da procura de veículos a gasolina, em detrimento dos motores a gasóleo.

“Na cadeia de abastecimento dos fabricantes, existem sub-fornecedores que atualmente não conseguem acompanhar o aumento de procura e não estão a conseguir garantir o abastecimento necessário para as fábricas”, lê-se no comunicado distribuído na sexta-feira aos funcionários da Autoeuropa. No entanto, esta paragem não vai ter qualquer impacto nem nos salários nem no pagamento do prémio trimestral aos trabalhadores da empresa.

A verdade é que este não é um caso inédito. A primeira paragem registada nos últimos dois meses teve lugar a 15 de dezembro. O episódio voltou a repetir-se entre 26 a 29 de dezembro “devido a quebra no fornecimento de peças críticas”. Já este ano, a fábrica também parou a 31 de janeiro, mas apenas durante o turno da tarde. Em fevereiro a Autoeuropa voltou a estar parada mais um dia. O motivo era o mesmo: falta de peças.

Recorde-se que, a fábrica de Palmela prevê atingir um volume de produção na ordem dos 240 mil veículos até final do ano, a maioria dos quais no novo modelo T-Roc.

Para aumentar o volume de produção de forma a satisfazer as encomendas do novo veículo produzido na fábrica de Palmela, a administração da Autoeuropa pretende implementar um regime de laboração contínua a partir do próximo mês de agosto. Os novos horários deverão ser previamente negociados com a Comissão de Trabalhadores nos próximos dois meses.

Já no início deste ano, os trabalhadores da Autoeuropa aprovaram aumentos salariais de 3,2% num mínimo de 25 euros para este ano com retroativos a outubro. Também acordada com a administração foi a passagem a efetivos de 250 trabalhadores que estavam a termo, assim como o pagamento de um subsídio que equivale a 10% do ordenado-base a trabalhadoras grávidas. Foi ainda aprovado o “pagamento de uma gratificação de 100 euros ou 200 euros em abril de 2018 conforme a antiguidade” do trabalhador.