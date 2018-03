Os lucros da EPAL subiram em 2017 cerca de 400 mil euros, para 50,1 milhões de euros, o melhor resultado líquido sem efeitos não recorrentes segundo a companhia abastecedora de água da cidade de Lisboa, revelou em comunicado.

"Este resultado acompanha o sustentado crescimento do volume de negócios, assim como do EBITDA, verificando-se uma melhoria global dos indicadores da Empresa, o que vem reforçar, assim, a consolidação de uma sólida estrutura e posição financeira", diz a EPAL.

A empresa realizou, no ano passado, um investimento de 16,3 milhões de euros (+25% face ao ano anterior), integralmente financiado pelo cash-flow gerado pela sua própria atividade. Segundo a EPAL, um dos principais efeitos deste financiamento é a reabilitação da estação de tratamento de água de Vale da Pedra, "que viu remodeladas e reformuladas as suas etapas de tratamento, que garantem o cumprimento da legislação em vigor, no que diz respeito à qualidade da água para consumo humano".

A EPAL lembra ainda que, a sua atividade no ano passado, ficou significativamente marcada pela seca severa e extrema que assolou o país, "conseguindo atravessar esse período crítico sem qualquer diminuição dos seus níveis de serviço, em virtude do eficaz planeamento efetuado ao longo dos anos".

No decorrer do ano, foi também lançado o “Projeto 0% energia” da ETA da Asseiceira, a maior ETA do País. Esta ETA, de extrema importância a nível nacional, tem como "objetivo posicionar-se como a primeira instalação mundial de tratamento de água potável 100% autossustentável em energia, afirmando o papel de liderança da empresa e trazendo grandes vantagens ambientais e económicas".