A presidente do Conselho das Finanças Públicas (CFP), Teodora Cardoso, considera que a margem financeira criada com a aposentação de funcionários públicos deve ser usada para avançar com a reforma das carreiras da Administração Pública. O CFP calculou que a saída de um grande número de pessoas que atingem a idade de reforma na Administração Pública, com salários de fim de carreira e a entrada de novos trabalhadores com salários mais baixos, permite uma margem financeira de 170 milhões anuais.

"O que é importante é aproveitar isto para fazer na Função Pública ajustamentos que nunca foram feitos no passado", defendeu Teodora Cardoso, em entrevista à Lusa.

Para Teodora Cardoso, é necessário beneficiar competências, criar incentivos para os trabalhadores melhorarem e "ser capaz de atrair, relativamente ao mercado [privado], as competências de que a Administração Pública precisa, o que implica regras diferentes".

Questionada sobre se essa reforma envolve aumentos salariais, a economista respondeu que "envolve sobretudo carreiras, mas carreiras a sério, não é carreiras que ao fim de 'x' anos se é promovido. Carreiras que incentivem as pessoas no seu desempenho e na sua formação".

"Tudo isto tem de ser pensado e, havendo este espaço, a Função Pública tem mesmo de ser renovada", defende.

Costa tem condições para ser reeleito

Para Teodora Cardoso, o governo liderado por António Costa tem "boas condições" para ser reeleito, desde que continue no mesmo caminho e evite medidas que desfaçam os resultados alcançados.E lembra que a opinião pública "evoluiu bastante, no sentido de perceber que houve medidas que eram necessárias e que foram tomadas [durante o período da 'troika'] e que agora convém não estragar".

É nesse sentido que a presidente do CFP afirma que "o Governo tem boas condições para ser reeleito, continuando neste caminho e não fazendo coisas que o desfaçam", mostrando-se confiante de que o executivo de António Costa "percebe isto" e que "agora é uma questão de gerir bem este caminho até lá", revelou na entrevista à Lusa.

Recorde-se que. na semana passada, o CFP surpreendeu ao apresentar um conjunto de projeções orçamentais mais otimistas do que as do próprio Governo: um défice de 1% em 2017, de 0,7% este ano e um excedente a partir de 2020. O executivo, por sua vez, estima que o défice orçamental deste ano e do próximo fique nos 1,1% do Produto Interno Bruto (PIB).