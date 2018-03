March for Our Lives. "Olhem à volta. Nós somos a mudança” | FOTOGALERIA

A manifestação March for Our Lives (Marchem pelas Nossa Vidas) foi organizada por adolescentes que sobreviveram ao tiroteio numa escola em Parkland, nos EUA. Milhares de pessoas encheram ontem as ruas de Washington a pedir o controlo ao acesso a armas naquele país