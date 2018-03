A Direção-Geral de Saúde (DGS) informou este domingo que o número de casos de sarampo subiu para 70.

De acordo com o comunicado emitido hoje, dos 70 casos, pelo menos 24 pessoas estão curadas. Para além disso, foram registados 148 casos suspeitos ou que acabaram por revelar um resultado negativo após investigação.

Nenhum dos doentes está internado, informa a DGS. Todas as pessoas infetadas são adultas, 14% não estavam vacinadas e 9% não tinha o esquema vacinal completo. 87% dos casos foram detetados em profissionais de saúde.

A DGS recorda que o vírus do sarampo é transmitido por contacto direto com gotículas infetadas ou por propagação no ar (através de tosse ou espirros).