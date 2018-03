O antigo líder do governo catalão, Carles Puigdemont, foi detido este domingo na Alemanha pela polícia loca.

O advogado do ex-líder da Generalitat usou o Twitter para confirmar a informação.

De acordo com o El País, Puigdemont estaria a tentar passar a fronteira alemã, vindo da Dinamarca, depois de ter passado o fim de semana na Finlândia. Foi mandado parar pela polícia local e aguarda agora que se realizem as diligências relacionadas com o mandando de detenção.

Segundo o mesmo jornal, o antigo líder catalão dirigia-se para Hamburgo para regressar à Bégica, onde tem estado refugiado desde que Madrid emitiu uma ordem de prisão. Recorde-se que vários responsáveis catalães foram detidos na sequência da declaração de independência da Catalunha.