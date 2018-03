Tudo o que é bom tem um fim. É hora de seguir em frente depois de duas temporadas fantásticas com o Manchester United. Obrigado ao clube, aos adeptos, à equipa, ao treinador, ao staff e a todos que partilharam comigo esta parte da minha história». A mensagem foi deixada esta quinta-feira nas redes sociais por Ibrahimovic, momentos depois de o United ter confirmado a cessação contratual «com efeito imediato» com o jogador.

A história de Ibrahimovic nos red devils fica assim escrita através dos 53 jogos em que alinhou, dos 29 golos que apontou e, sobretudo, pelos três títulos conquistados (Liga Europa, Taça da Liga e Supertaça inglesa) ao serviço do clube inglês onde aterrou em julho de 2016, vindo dos franceses do Paris-Saint Germain.

Contudo, e apesar dos seus 36 anos, o futuro do ponta de lança não demorou a ficar definido.

Na sexta-feira, a possibilidade desde logo lançada pela imprensa internacional desportiva ficou confirmada: os Los Angeles Galaxy, da Liga norte-americana de futebol (MLS), são oficialmente a nova casa do atleta. A notícia foi confirmada esta sexta-feira por ambas as partes e, como não poderia deixar de ser, de forma bastante original. Basicamente, a oficialização da contratação foi feita através de um anúncio que ocupou uma página inteira no jornal californiano LA Times, no qual podia ler-se: «Los Angeles, de nada», com a assinatura do avançado, que vai vestir a camisola 9, além do símbolo do novo clube.

De acordo com a Sports Illustrated, o sueco irá receber anualmente 1,5 milhões de dólares (cerca de 1,2 milhões de euros), ou seja, qualquer coisa como quase menos 21 milhões de euros se comparado com o que recebia por ano (cerca de 22 milhões de euros)no clube orientado pelo português José Mourinho.

Na equipa de Los Angeles, Ibrahimovic vai encontrar o médio português João Pedro, de 24 anos, que cumpre este ano a sua segunda época na MLS, depois de ter deixado o V. Guimarães em 2017.

Respostas à Zlatan

Apesar da influência que tem enquanto jogador não é só das jogadas e dos golos que se vai fazendo a carreira de Ibrahimovic. As ‘tiradas’ do futebolista são, de resto, outra das razões para a sua tamanha popularidade.

Ora, numa das entrevistas que deu, e quando confrontado sobre se o seu passado tinha influência na forma de jogar, o ponta de lança respondeu: «Estilo sueco? Não. Estilo jugoslavo? Claro que não. Tem de ser ‘estilo Zlatan’».

Em 2013, após o golo que marcou frente à Inglaterra, que lhe valeu o prémio de Melhor Golo da FIFA, afirmou: «É impossível treinar este nível de genialidade». Por cá, uma das mais famosas, teve que ver com o facto de a Suécia ter sido eliminada por Portugal nos play-offs do campeonato do mundo de 2014. Depois do episódio, Ibra deixou o aviso: «Um Mundial sem mim não tem nada para ver. Por isso não vale a pena esperar pela competição».

«Acho que sou como o vinho. Quanto mais velho, melhor» ou «Ser tão perfeito só me faz rir» são apenas mais duas expressões da autoria do futebolista irreverente. Afinal quem tem um Ibrahimovic tem tudo, como o próprio garantiu quando quiseram saber qual o presente que ia oferecer à mulher por ocasião do seu aniversário: «Nada. Ela já tem o Zlatan».