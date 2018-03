Aos 95 anos, continua a trabalhar todos os dias no seu gabinete da Academia das Ciências, onde decorreu esta entrevista, numa mesa cheia de papéis e livros. A janela dá para o liceu Passos Manuel, onde fez o ensino secundário. A família, garante, adora que continue a trabalhar. «É claro que a resistência física não é a mesma. Tive uma gravíssima infeção, apanhada numa academia aí qualquer com o ar condicionado, que é um perigo de vida, que me deixou de cama um mês e meio. O médico disse-me que tive muita sorte». Os pulmões não foram afetados, mas a recuperação da agilidade física tem sido lenta. «Graças a Deus, com a idade que tenho, não digo assim muitos disparates».

Homem de família, casou tarde, quase aos 46 anos, sobretudo por causa da forte ligação aos pais. «Eu separar-me da minha mãe e do meu pai fazia-me muita impressão. Achava que tinha de tratar de melhorar o seu conforto. Tinham feito tanto sacrifício. Eles foram sempre muito devotados. Olhe, tenho sempre o retrato do meu pai comigo [mostra a foto do pai na carteira]». Tentou manter o mesmo tipo de relação que tinha com o pai com os seus seis filhos. Sinal disso foi a mensagem pública de uma das filhas, a deputada Isabel Moreira, afirmando recentemente que o pai «era o homem da sua vida». Adriano Moreira emociona-se com a expressão: «Eu sei isso, ela fala muito francamente comigo, com diferença de opiniões, como é natural, mas o vínculo familiar é intocável».

Nascido em Grijó, no concelho de Macedo de Cavaleiros, continua a sentir-se transmontano apesar de ter passado a maior parte da sua vida em Lisboa. «A minha biblioteca vai toda para Bragança, já lá está metade», garante. E conta aquilo que lhe dizia o avô materno, o único que conheceu: «Vocês têm de emigrar destas terras, quando estiveram no meio de muita gente, nunca digam que são transmontanos. Porque os outros podem não ser e ficam envergonhados».

