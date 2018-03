A distância entre a nova direção do PSD e o grupo parlamentar prossegue. Rui Rio, ironicamente, mostra-se mais distante dos deputados sociais-democratas até que da imprensa, com quem teve várias quezílias no seu passado político.

Desta vez, o tabu entre os parlamentares e o recém-eleito presidente do partido tem que ver com uma visita a Arganil.

Apesar de a visita ter sido falada na reunião do grupo parlamentar na passada quinta-feira, nem a data nem que deputados espeficiamente iriam foram detalhes explicitados. Só que Rui Rio quereria ir a Arganil a propósito das visitas às áreas ardidas nos incêndios de 2017.

O problema está no facto de Rio dito à comunicação social, na conferência de imprensa ontem realizada no Porto, que iria a Arganil na segunda-feira com os deputados do PSD pertencentes à Comissão Parlamentar dos Assuntos Constitucionais.

"Eu soube pela televisão. Só recebemos um email depois, às dez e meia da noite, com o programa", lamenta um membro da bancada 'laranja' ao SOL, requerendo anonimato na medida em que não tenciona "deixar de estar presente".