"À falta de notícias novas sobre Trump, que todos os dias despede alguém da ala oeste da Casa Branca, surgiu este movimento que leva a mensagens muito intelectualizadas mas que mais não são do que conversas de travesseiro", escreveu a jornalista Judite Sousa nas redes sociais.

Num texto de antecipação às próximas semanas em que, diz, será "tema de comunicação pública" em razão exclusiva do seu trabalho", a pivôt da TVI avisou que não tenciona perder um segundo do seu tempo "a falar de um tema que entrou há alguns meses na agenda", falando do "hashtag Me Too".

"O produtor cinematográfico Harvey Weinstein é um grande tonto. É sabido que assediou muitas actrizes para as ter na mão, julgava ele. Umas foram na conversa; outras não. Mas o que também é certo é que essas 'assediadas' tinham poder, nomeadamente económico para dizerem que sim ou que não. Porquê? Porque são das mulheres mais poderosas e ricas da indústria de Hollywood", acusou Judite, colocando assediadas entre aspas.

"Vejamos dois exemplos", propôs de seguinda. "Uma Thurman é uma actriz consagrada. Vale milhões. Ficou grávida de um multimillionário chamado Arpad Busson que, por sua vez, tinha sido casado e pai dos dois filhos da Top Elle Macpherson, também conhecida pelo nome 'o corpo'. Quando ela percebeu o perfil, deu-lhe ordem de marcha. A outra que se queimou do palerma do Weinstein foi a actriz, produtora e realizadora, a mexicana Salma Hayek que por sua vez ficou grávida de um dos homens mais ricos da indústria da moda, o francês Henri Pinnault, dono, entre outras marcas, da Gucci. A Salma Hayek não precisava do Pinnault mas ficou ainda mais multimilionária depois de ter engravidado da sua filha Valentina. Pergunta-se: porque é que não denunciou as investidas do Weinstein há mais tempo? Mistério. E as outras denunciantes a mesma coisa. Portanto, o movimento Me Too é isto", concluiu Judite.