Carlos Abreu Amorim, deputado do PSD, não gostou de ver António Costa numa ação de sensibilização para a limpeza de matas com um militar da Guarda Nacional Republicana a segurar-lhe o chapéu-de-chuva.

Nas redes sociais, o ex-vice-presidente da bancada social-democrata ironizou: "É tão bom tentar esconder as responsabilidades nas tragédias indo brincar à limpeza das matas com um GNR a abrigar-me da incómodo chuva...".

Na fotografia que acompanhava a crítica, o primeiro-ministro sorria.

As previsões climatéricas apontam para chuva no resto do fim-de-semana.

O deputado Bruno Vitorino, também do PSD, usou de igual modo as redes sociais para criticar "os que fingem e brincam às limpezas das matas, sem ter ideia do que isso é". "Somente para Inglês ver...", comentou o parlamentar sadino, também com imagens em anexo.